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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد التجهيزات النهائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قُبيل افتتاحه الرسمي غدًا

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللمسات النهائية لتجهيزات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قُبيل افتتاحه، غدًا، الأربعاء 24 يناير ، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمركز مصر للمعارض، ويستمر في الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المُقبل.

وخلال الجولة، تفقدت وزيرة الثقافة، جناح مملكة النرويج "ضيف شرف" الدورة 55 من المعرض برفقة سفيرة النرويج هيلدا كليميتسدال، كما تفقدت تجهيزات الأجنحة الرسمية المشاركة بالمعرض ، وعدد من دور النشر.

 

كما تفقدت جناح صغار الناشرين، وهو الجناح الذي يشارك به دور النشر الناشئة ويمثل إحدى صور دعم الدولة لصناعة النشر، وتشجيع صغار الناشرين على استمرارية الاستثمار في هذه الصناعة الثقافية الهامة.

 

كما تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، جناح دولة فلسطين والذي يحوي ملامح من التراث الفلسطيني وعدد من الإصدارات الفلسطينية الهامة ، وأشارت إلى أن الثقافة الفلسطينية حاضرة بقوة بالدورة الحالية من المعرض من خلال جناح رسمي لدولة فلسطين، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تُناقش أدب المقاومة، بمشاركة أدباء  من مصر وفلسطين.

 

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها الثقافية في الفترة من  25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة معرض القاهرة الدولي للكتاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء

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