عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أيمن عطالله يطلق أول موقع إلكتروني لرقمنة نقابة المحامين

صدى البلد

أعلن الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهر، إطلاقه أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان " نقدر.. مفيش مستحيل".

وقال عطالله في بيان له: جهزت موقع النقابة الإلكترونية وطرحته للمحامين في مرحلته التجريبية، حتى يمكن لكل محامي الدخول عليه وإبداء أية مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.

وأوضح أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنه تتضمن جانب تثقيفي يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.


وأشار إلى أن هدف المشروع الأساسي هو رقمنة الخدمات التي تقدمها النقابة للمحامين وإتاحة الحصول عليه دون أي مشقة.. فقط بضغط زر يمكن تقديم أية طلبات تخص العلاج أو المعاشات أو القيد أو الشكاوى ويتم الرد عليه بشكل رقمي أيضا مع إمكانية دفع تكلفة الخدمة بشكل إلكتروني وتسليمها إليه بالبريد.

وأكد أن المحامين حلموا كثيرا بتفعيل حقيقي لمشروع الرقمنة، وقد طرحت عليهم نموذجا تجريبيا يلبي كل مطالبهم في هذا الجانب ينتظر فقط لتفعيله قرار من مجلس النقابة العامة سواء نجحت في الانتخابات أو لم يحالفني التوفيق.


واستعرض المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن الموقع الإلكتروني للنقابة سوف منصة تفاعلية تلبي احتياجات المحامين وخدماتهم إلكترونيا، ويمكن لأي محامي إنشاء حساب عليه برقم قيده ورقم سري خاص به يتضمن كل بيانات المحامي وأرشيفه، كما أنه مؤمن بالشكل الذي يحمي بيانات المحامين.

ولفت إلى أن خطة تطوير الموقع مستقبلا تتضمن ربط الموقع بالبيانات التي تتيحها الجهات القضائية لاطلاع المحامي على المواعيد القضائية، وتنبيه المحامي بتقديم أي شكاوى في حقه مع إمكانية رده عليها إلكترونيا، كما أنه سوف يكون وسيلة سريعة لطلب استغاثة من قبل المحامي حال تعرضه لأي ظرف طارئ


وطالب عطالله، أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالاطلاع على مشروعه لرقمنة النقابة عبر الرابط التالي "https://lawyer.anubis-web.com/" وإبداء أي ملاحظات أو مقترحات عليه لأخذها في الاعتبار عند تفعيله بشكل رسمي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

مفاجأة شعرية.. روبوت خدمة يثور على العملاء| ما القصة

رئيس وزراء بريطانيا: لن نتردد في مهاجمة الحوثيين مرة أخرى

سعر الذهب الآن في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ