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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: عيد الشرطة سيظل تخليدا لتضحيات وبطولات رجال الداخلية البواسل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن كافة العاملين بالوزارة، أسمى وأرق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بـ عيد الشرطة الـ72.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “عيد الشرطة هي المناسبة التي ستظل تخلد بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل على مر العصور في سبيل رفعة الوطن، والحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره”.

وكانت قد نشرت صفحة وزارة الداخلية على يوتيوب أوبريت بعنوان "قد المسئولية" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 73 ، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الشهيرة سنة 1952.

وتحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذى خلد بطولات رجال الشرطة فى موقعة الإسماعيلية الشهيرة.

وضحى شهداء الشرطة بأرواحهم فى معركة الإسماعيلية عام 1952 أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل به المصريون كل عام.

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة ، اليوم الأحد ، أن يوم الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .

وأكد الوزير على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..

وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يحفظ الله مصر.
 

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