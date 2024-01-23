ناقد رياضي: تريزيجيه بديل ذهبي في منتخب مصر

قال طلال أبو سيف، الناقد الرياضي، إن أسماء اللاعبين في تشكيلة المنتخب المصري فى مباراة أمس كانت الأفضل، موضحا أنه يرى أن تريزيجيه كبديل فى الشوط الثاني يعيد نفس تجربة جدو.. أي أنه يكون بديل ذهبي.

وأضاف طلال أبو سيف، الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني: “تريزيجيه عندما يدخل يغير شكل المنتخب.. ويكون هناك حماس زيادة”.

وتابع طلال أبو سيف، الناقد الرياضي: “إن شاء الله فى النهائي ويرجع محمد صلاح ويكون متواجد.. خصوصا أنه كان متأثرا أخر مباراة خارج الملعب مثلنا جميعا".