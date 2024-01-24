عاجل
أخبار التعليم | رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بجامعة عين شمس.. 31 يناير موعد امتحان القبول التحريري لدرجتى الماجستير والدكتوراه صحف الإمارات اليوم.. مصر تحذر من استمرار الحرب في غزة.. أوقفوا الحرب على بطاقات اقتراع أمريكية.. وترامب يفوز على بانتخابات الجمهوريين في نيوهامبشر الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن الاعتقالات ضد المعارضة والمجتمع المدني في فنزويلا غارة روسية تتسبب في مقـ.تل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في خاركيف «معرض الكتاب» و«الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».. أبرز اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

500 ألف جنيه| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب .. ماذا يحدث؟

صدى البلد

اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

أسعار الذهب وزارة الداخلية العملات الاجنبية امبراطور الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

حكم مجلس الدولة في تحديد مصير الطفل التائه بين الديانتين المسيحية والإسلامية

القضاء الإداري يصدر قراره في دعوى تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة

الفتوى والتشريع تُنهي نزاعا بين "الوطنية للإعلام" و"الثقافة" على 66 مليون جنيه

قرار عاجل من مجلس الدولة فى دعوى بطلان الجمعية العمومية لـ الأهلى

مجلس الدولة: أحقية ذوي الاعاقة في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

المستشار طارق شبل: قضاء المحكمة الدستورية اصبح لافتا لاهتمام الدول الغربية

ترشيحاتنا

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وفيلم شريف منير مهدد بالسحب

أريد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله فماذا أفعل.. أزهري يوضح

500 ألف جنيه| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب .. ماذا يحدث؟

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024.. بشرى بشأن قانون العمل الجديد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

مطالبات أمريكية لـ الصين بحث إيران على كبح هجمات الحوثيين .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

مفاجأة هتهزه| العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تثير الجدل.. ماذا سيفعل محمد رمضان؟

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ