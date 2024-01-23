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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يعزز وجوده العسكري على حدود روسيا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية لمنع تصعيد الوضع.

 

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات له: “بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت مهمتان واضحتين بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

 

وتابع قائلا: "الهدف الأول هو دعم أوكرانيا... والهدف الآخر هو منع التصعيد وحرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا".

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وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أن الناتو يحقق ذلك من خلال تعزيز جناحه الشرقي والاستثمار في الدفاع.

حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا روسيا

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