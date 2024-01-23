حلف الناتو يعزز وجوده العسكري على حدود روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن حلف شمال الأطلسي عزز وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية لمنع تصعيد الوضع.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات له: “بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أصبحت مهمتان واضحتين بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

وتابع قائلا: "الهدف الأول هو دعم أوكرانيا... والهدف الآخر هو منع التصعيد وحرب واسعة النطاق بين الناتو وروسيا".

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلى أن الناتو يحقق ذلك من خلال تعزيز جناحه الشرقي والاستثمار في الدفاع.