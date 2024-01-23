خبير: مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى لكسر الحصار عن غزة وإدخال المساعدات

علق حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، على الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 100 يوم.

وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: " مصر تعمل على إدخال المساعدات لقطاع غزة وكسر الحصار منذ اللحظة الأولى للعدوان".

وأضاف حامد فارس:"العالم تحرك بشكل متكامل مع الرؤية المصرية، حيث لم تكتف مصر بتقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل تحركت بشكل دبلوماسي، من أجل حل القضية الفلسطينية".

وتابع حامد فارس: "لولا الدولة المصرية، لم يكن أحد من دول العالم قادرًا على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا أن مصر ضغطت على إسرائيل من خلال ربط إخراج الأجانب من قطاع غزة مقابل دخول المساعدات".

وأردف، أن مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن أن مصر هي السبب في عرقلة دخول المساعدات، ما هو إلا أكاذيب، حيث أن الكيان المحتل يفكر بشكل استيطاني والعالم يعلم ذلك.