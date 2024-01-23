حارس المنتخب السابق: هناك أخطاء للشناوي وأتمنى له الشفاء

قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب السابق، إنه يتمني الشفاء العاجل لـ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة الرأس الأخضر ضمن مبايرات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بخلع فى الكتف.

وأضاف نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: “هناك أخطاء من الشناوي فى أمم إفريقيا، ولكن لابد أن لا ننسي ما قدمه لصالح منتخب مصر والأهلي”.

وأردف: “أنا غير سعيد بكل ما أراه على مواقع التواصل الاجتماعي على محمد الشناوي، بالفعل لديه أخطاء، بجانب عدم التنظيم الدفاعي لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، ولكن الشناوي قدم الكثير لمنتخب مصر والنادي الأهلي.. وأنا غير قلق بشأن حراسة المنتخب”.

وأتم: “أتمني أن يعمل روي فيتوريا خلال الوقت الجاري على تعديل الأخطاء فى دفاع ووسط منتخب مصر”.