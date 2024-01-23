شبانة: أزمة منتخب مصر في روي فيتوريا.. ومفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أزمة منتخب مصر حاليا تتمثل في المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي يتحدث كثيرا، مشيرا إلى أن هناك حالة فوضى واضحة في صفوف الفراعنة.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "نشكر منتخب موزمبيق على التعادل مع غانا، وهناك لاعبين تلعب بشكل فردي، مثل تريزيجيه وإمام عاشور ومصطفى محمد ومروان عطية، لكن الجماعية غائبة عن المنتخب الوطني".

وأضاف: "الشكل العام لمنتخب مصر غير مطمئن مطلقًا، ومحمد صلاح مصاب بمزق في العضلة الخلفية منذ الدقيقة الأولى لمباراة غانا، والاتحاد المصري هو سبب الأزمة بسبب الإعلان الخاطئ عن تفاصيل الإصابة".

وأكمل: "من أول دقيقة، محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر كشف تفاصيل الإصابة، وهناك شلة خارج الجبلاية تقود الكرة المصرية، واتحاد الكرة يكتفي بدور (المخرج) وسنكشف عن كل التفاصيل في وقت لاحق".

وأكد: "السيستم العام في إدارة منتخب مصر سيئ جدا، والرهان فقط على اللاعبين، لا يوجد اي تكتيك واضح من جانب فيتوريا".