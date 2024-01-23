شقيقة محمد صلاح تخرج عن صمتها وتهاجم منتقديه

خرجت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح عن صمتها بعد تعرض شقيقها لحملة ممنهجة بسبب سفره للعلاج في إنجلترا.

وكتبت من خلال حسابها الشخصي انستجرام: دي ملامح واحد بيمثل الإصابة ومش فارق معاه المنتخب ياعيني ".



تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين فيالجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه فيالدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأسالأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.