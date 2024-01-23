عملية جراحية كبيرة.. مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر| تعرف عليها

أعلن ماهر همام نجم الأهلي السابق عن مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر والنادي الأهلي .

وكتب همام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" 🚨| إصابه محمد الشناوي هي عبارة عن خلع في الكتف وسيحتاج للخضوع لعملية جراحية عاجلة ، وللأسف سيغيب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر ، وسيتحمل منتخب مصر أمر خضوع اللاعب للعملية الجراحية في دولة أوروبية ".

يسافر مساء اليوم الثلاثاء محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

‏وتم التنسيق بين المنتخب والنادي الأهلي لسفر محمد الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم أفريقيا ، بسبب الإصابة بخلع في الكتف .