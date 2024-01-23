انطلاق معرض "Student Zone" بالغردقة لتقديم فرص الدراسة بمصر والخارج

يستعد معرض "Student Zone"، الحدث الرائد في مجال الجامعات والدراسة بالخارج، لافتتاح أبوابه بالممشى السياحي بالغردقة يوم 24 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 20 جامعة مصرية خاصة وجامعات أجنبية بارزة لها فروع في مصر.

تفتتح فعاليات المعرض الساعة 10 صباحًا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على مجموعة واسعة من الفرص الدراسية المقدمة من الجامعات المحلية والدولية، وتستمر الفعاليات حتى الثامنة مساءً، مما يوفر للزوار فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي الجامعات.

ويعتبر هذا المعرض الثالث من نوعه في سلسلة المعارض "Student Zone"، حيث أُقيمت النسخة الأولى في الإسكندرية نوفمبر الماضي، والنسخة الثانية بالقاهرة في أكتوبر.

ويهدف المعرض إلى توفير دعم شامل ومعلومات مفصلة للطلاب حول الكليات والتخصصات المتاحة، وذلك من خلال ورش العمل والجلسات التوجيهية التي يقدمها ممثلو الجامعات.

وتشمل الجامعات المشاركة في المعرض العديد من الأسماء البارزة مثل الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة هيرتفوردشاير، وجامعات كندا في مصر، والجامعة البريطانية في مصر، والجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة ديبريسين، والجامعة الفرنسية بمصر، وجامعة اسلسكا، وجامعة الابتكار، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة المستقبل، والجامعة الألمانية الدولية، وجامعة الجلالة.

يأتي هذا المعرض في إطار جهود تسهيل عملية اختيار الطلاب لمستقبلهم الأكاديمي، حيث يتيح لهم التفاعل المباشر مع ممثلي الجامعات والحصول على المعلومات الشاملة حول التخصصات المختلفة والأنشطة الطلابية المتاحة.