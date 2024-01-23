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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرتمي مشيدا بمشروع الضبعة: الطاقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي

عصام الرتمي
عصام الرتمي

أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية المنفتحة على جميع الدول نحصد ثمارها من خلال ترجمة هذه الشراكات لمشروع عملاقة سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأوضح الرتمي -في تصريحات اليوم -أن ما يشهده العالم من أزمات في الطاقه يؤكد الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية المصرية بشأن تنويع مصادر الطاقه من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطاقة والذي يأتي على رأسها إحياء البرنامج النووي السلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وشدد الرتمي على أن مشروع الضبعة يوفر إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية مؤكدًا أن تنفيذ مشروع الضبعة النووي حلم راود المصريين على مدار عقود والآن أصبح لدينا إرادة سياسية قوية لتنفيذ هذا المشروع بالشراكة الاستراتيجية مع دولة روسيا.

ووجه الرتمي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بأن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، فضلا عن إحياء الحلم النووي المصري السلمي مجددًا للانطلاق نحو المستقبل ودفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري إلى الأمام.

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