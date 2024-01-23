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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال يتسلم الشحنة الثانية من الحبوب الروسية المجانية

الحبوب الروسية
الحبوب الروسية

أكد مصدر في إدارة ميناء مقديشو لوسائل إعلام روسية، أن شحنة ثانية مكونة من 25 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية وصلت إلى الصومال، اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن السفينة التي تحمل هذه المساعدات الإنسانية رست، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك.

وفي أواخر نوفمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية أنها تلقت أول شحنة من الحبوب الإنسانية من روسيا وكان توقيت الشحنة حرجاً، حيث جاء في أعقاب الفيضانات التي أودت بحياة 101 شخص، وشردت مليونا آخرين، ودمرت 140 ألف منزل، وقتلت 4000 رأس من الماشية، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية الحيوية في الصومال.

ووعدت موسكو بتوريد الحبوب مجانا لست دول افريقية وأعلن هذا القرار فلاديمير بوتين في القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في سان بطرسبرج في نهاية يوليو الماضي.

والدول المستفيدة هي بوركينا فاسو والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي ومالي وإريتريا. وفي المجمل، تخطط موسكو لتسليم ما يصل إلى 200 ألف طن من الحبوب إلى هذه البلدان.

وتم بالفعل تسليم الحبوب المجانية إلى الصومال وإريتريا ومالي ووصلت الشحنة المتجهة إلى زيمبابوي إلى ميناء بيرا الموزمبيقي في 29 ديسمبر الماضي وهي الآن في طريقها برا إلى وجهتها النهائية كما وصلت شحنتان أخريان إلى القارة الأفريقية وسيتم نقلهما براً.

الحبوب الروسية المجانية الصومال القمة الروسية الأفريقية بوتين

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