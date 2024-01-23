محطة الضبعة النووية.. استراتيجية مصر لتعزيز أمن الطاقة |تفاصيل

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية"، في انفوجراف تفاصيل ومعلومات عن محطة الضبعة النووية.

وأوضح العرض ان القيادة السياسية تبنت إستراتيجية طموحة للوصول إلى معادلة طاقة متزنة، بالإضافة إلى السعي نحو تحقيق توازن بين الإنتاج ومعدلات الطلب الداخلي وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.

وتابع العرض أن ازمة الطاقة على مستوى العالم أثبت صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، ما جعل مشروع الضبعة النووية ضرورة لتعزيز أمن الطاقة المصرية.

ولفت العرض إلى أن الخبراء يرون أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا كبيرا في مجال الطاقة النووية، وذلك وسط تزايد قوة وتأثير شركات المفاعلات النووية المتقدمة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمار في الطاقة النظيفة بما في ذلك المشاريع النووية الجديدة سيزداد بمقدار تريليوني دولار سنويا بحلول 2030.