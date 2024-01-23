لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد لاستقبال عيد الأم بمعرض "ست الحبايب"

عقدت لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا اليوم لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ، من بينها الاستعداد لتنظيم معرض " هدايا ست الحبايب" بمناسبة موسم عيد الأم القادم.

قالت الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس اللجنة إن المعرض هدفه " دعم المواطنين وتنشيط حركة التجارة وتشجيع بيع المنتجات المصرية بما يعود بالفائدة على تجار القاهرة.



جاء اجتماع اللجنة اليوم بحضور " اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة التجارية القاهرة ورئيس لجنة المعارض ، وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد وعضو لجنة المعارض ، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة وعضو لجنة سيدات الأعمال" ، وعدد كبير من أعضاء لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة .

تضمنت المناقشات تبادل الآراء حول الاستعداد للمعرض والتخصصات التي يشملها ، التي من بينها "هدايا - أدوات منزلية - اكسسوارات - ملابس - أحذية وشنط - تجميل وعناية بالبشرة - مشغولات يدوية - حرف تراثية - منتجات بلاستيكية".

أعلنت لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد دعمها الكامل للجنة سيدات الأعمال من خلال تخصيص أماكن مناسبة لها في المعارض التي تنظمها الغرفة .

من ضمن أهداف المعرض دعم المستهلك بتلبية احتياجاته داخل المعرض بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض ، وهو ما يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا تقوم به لجنة سيدات الأعمال في أولى المعارض التي تنظمها ضمن خطة العمل التي ستقوم بتنفيذها خلال المرحلة القادمة ، والتي تتضمن تنوعًا في الأدوار الاقتصادية والمجتمعية.

ويدعم المعرض المواطنين بتوفير الوقت والجهد بوجود عدد من منافذ بيع الهدايا والأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم في مكان واحد وبتخفيضات خاصة.