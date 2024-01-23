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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد لاستقبال عيد الأم بمعرض "ست الحبايب"

صدى البلد

عقدت لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا اليوم لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة ، من بينها الاستعداد لتنظيم معرض " هدايا ست الحبايب" بمناسبة موسم عيد الأم القادم. 

قالت الدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس اللجنة إن المعرض هدفه " دعم المواطنين وتنشيط حركة التجارة وتشجيع بيع المنتجات المصرية بما يعود بالفائدة على تجار القاهرة.


جاء اجتماع اللجنة اليوم بحضور " اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة التجارية القاهرة ورئيس لجنة المعارض ، وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد وعضو لجنة المعارض ، وأشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة  وعضو لجنة سيدات الأعمال" ، وعدد كبير من أعضاء لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة .

تضمنت المناقشات تبادل الآراء حول الاستعداد للمعرض والتخصصات التي يشملها ، التي من بينها "هدايا - أدوات منزلية - اكسسوارات - ملابس - أحذية وشنط - تجميل وعناية بالبشرة - مشغولات يدوية - حرف تراثية - منتجات بلاستيكية".

أعلنت لجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد دعمها الكامل للجنة سيدات الأعمال من خلال تخصيص أماكن مناسبة لها في المعارض التي تنظمها الغرفة .

من ضمن أهداف المعرض دعم المستهلك بتلبية احتياجاته داخل المعرض بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض ، وهو ما يعتبر دورًا مجتمعيًا مهمًا تقوم به لجنة سيدات الأعمال في أولى المعارض التي تنظمها ضمن خطة العمل التي ستقوم بتنفيذها خلال المرحلة القادمة ، والتي تتضمن تنوعًا في الأدوار الاقتصادية والمجتمعية.

ويدعم المعرض المواطنين بتوفير الوقت والجهد بوجود عدد من منافذ بيع الهدايا والأدوات المنزلية بمناسبة عيد الأم في مكان واحد وبتخفيضات خاصة.

لجنة سيدات الاعمال غرفة القاهرة التجارية ست الحبايب عيد الام

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