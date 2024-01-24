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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

صدى البلد

شارك الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.

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وقال الرئيس بوتين: "نبدأ اليوم مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في الضبعة، أهم المشاريع بين روسيا ومصر، التي ستساهم في قاعدة الصناعات الحديثة وإتاحة فرص عمل للمتخصصين، وأضاف: في القرن الماضي شارك المتخصصون السوفيت (روسيا) بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدموا عددا من المشاريع مثل السد العالي.

وأكد بوتين أن التعاون بين روسيا ومصر مستمر ومتطور مصر صديق قريب وشريك استراتيجي، قائلًا: علاقاتنا مع مصر تبنى على الاحترام المتبادل والشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها في 2018 في سوتشي، وتابع أن هناك آفاقا كبيرة لتطوير التعاون عبر انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس". وقال بوتين: ننتظركم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قازان هذا العام.

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