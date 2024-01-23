لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.. بروتوكول بين "المحامين العرب" واتحاد الشعوب الأوروآسيوية

وقع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى مع أندريه يوريفيتش الأمين العام لاتحاد الشعوب الأوروآسيوية "منظمة غير حكومية"، اتفاق تعاون بين الاتحادين.

جاء توقيع الاتفاق بعد اجتماع بنعيسى وعدد من الأمناء العامين المساعدين بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، مع الأمين العام لاتحاد الشعوب الأوروآسيوية والوفد المرافق له.

أكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب أن الاتفاق يأتي ترجمة لرغبة الاتحادين في التعاون المشترك، بعد أن أبدى اتحاد الشعوب الأوروآسيوية رغبته في التعاون مع الاتحاد بعد الاطلاع على أهدافه ومبادئه الأساسية.

أشار إلى أنه سيتم من خلال الاتفاق العمل على تحقيق المصلحة العامة للشعوب والمساهمة في حل القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والسعي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة.

قال بنعيسى" إن الاحتلال الإسرائيلي أتى على الأخضر واليابس في قطاع غزة، ومستمر في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها، رغم الرفض الدولي لتلك المجازر، وجرائم الحرب التي لم يشهدها التاريخ الحديث، مشددا على ضرورة العمل على الإيقاف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

من جهته، عبر الأمين العام لاتحاد الشعوب الأوروأسيوية عن سعادته للتعاون بين الاتحادين، مؤكدا أن اتحاد المحامين العرب له ثقل ليس فقط على المستوى العربي ولكن على المستوى الدولي أيضا.

وشدد يوريفيتش على أهمية الدبلوماسية الشعبية التي قد تحقق أحيانا ما لم تتمكن الدبلوماسية الرسمية من تحقيقه، لافتا إلى إمكانية استغلال الدبلوماسية الشعبية في السعي لحل القضية الفلسطينية عبر تكوين الاتحادين للجنة شعبية تعمل على مناقشة أهم التحديات وسبل حلها.

وأوضح أنه سيتم من خلال الاتفاق أيضا توحيد الجهود على الساحة الدولية للحماية المهنية والاجتماعية والبحث عن حلول مشتركة في مواجهة التحديات الجديدة وتنفيذ المشاريع الإبداعية.

واطلع الأمين العام لاتحاد الشعوب الأوروآسيوية والوفد المرافق له على تاريخ اتحاد المحامين العرب النضالي في الدفاع عن القضايا العربية، واستعرض الأمناء العامون المساعدون لاتحاد المحامين العرب، جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومخالفته للقانون الدولي والشرعية الدولية، ورفضه الانصياع لها، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

وعقب توقيع اتفاق التعاون، أهدى أندريه يوريفيتش، درع اتحاد الشعوب الأوروآسيوية للأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى.

حضر التوقيع من اتحاد المحامين العرب، الأمين العام المساعد لدولة المقر سيد شعبان والأمناء العامون المساعدون علي رياض ومازن رشيدات ومحمد المراد ولميا صبري مفدى وعمر الحاج محمد وطارق عبدالفتاح وعبدالجواد أحمد ومحمد المسوري ومحمد حسن عوض الله ونقيب محاميي السودان عثمان الشريف.