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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحر المغربي تشارك في فعاليات ختام مؤتمر "فيمي هيلث" |صور

فعاليات ختام مؤتمر
فعاليات ختام مؤتمر "فيمي هيلث "

شهدت الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، اليوم، الثلاثاء، فعاليات ختام مؤتمر "فيمي هيلث" والاحتفال بنهاية رحلة الألف كيلو  بدار الأوبرا المصرية برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة، والجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

 رحلة الألف كيلو" بـ9 محافظات

جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدلي حسين، والدكتورة هالة عدلي حسين ، والدكتور محمد العزب ، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، والدكتورة رانيا علواني ، السباحة العالمية ، واستشاري أمراض النساء والتوليد ، والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وأكدت الدكتورة سحر المغربي، أنه تم افتتاح 20 عيادة "اسبقي بخطوة" تابعة لمبادرة "رحلة الألف كيلو" بـ 9 محافظات، مجهزة بمناظير عنق الرحم وأجهزة جراحية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم حاصلة على الدعم الكامل من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت الدكتورة سحر المغربي، أن مؤسسة مجاهد نصار أن مؤسسة مجاهد نصار تقوم بعدة مبادرات تستهدف توعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم لتعزيز التوجه نحو الطب الوقائي والتشخيص المبكر لاكتشاف المرض تنفيذاً للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة للمواطنين ، والتي وضعت مصر على الخريطة العالمية كواجهة مضيئة للصحة العامة.

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