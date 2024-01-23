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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن قنا تطلق حملة ستر ودفا للأولى بالرعاية

صدى البلد

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا برئاسة حسن عثمان حملة "ستر ودفا واطعام "بالتعاون مع جمعية الأورمان وتستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المحافظة لمجابهة فصل الشتاء.


وأكد حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، في بيان اليوم الثلاثاء، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة، مشيدأ بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.


من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان : إن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة منذ سنوات بمحافظة قنا؛ بالتعاون مع لجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.


وأشار شعبان إلى أن الجمعية أسهمت منذ انطلاق مشروعها في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن (مشروع أكفل قرية فقيرة)، وتأهيل أسقف (20,186) منزل بجميع محافظات الجمهورية المختلفة فيما تم في محافظة قنا إعادة إعمار 920 منزلا في 42 قرية. 


وعلى صعيد آخر، استقبل رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي اليوم وفد بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا، لبحث تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي في دعم آليات الشمول المالي في مختلف المعاملات لمنسوبي الجامعة.


واستعرض رئيس الجامعة الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال والمشروعات المستقبلية التي تقوم بها الجامعة للاستثمار الامثل لكافة موارد الجامعة.


وقدم وفد بنك التنمية والائتمان الزراعي التهنئة للدكتور أحمد عكاوي بمناسبة توليه مهام منصب رئاسة جامعة جنوب الوادي .. مشيدا بالجهد الملموس لرئيس الجامعة في تطوير كافة قطاعات الجامعة حيث عرض وفد البنك سبل أوجه التعاون بين البنك وجامعة جنوب الوادي.

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