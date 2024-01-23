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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساعد كلوب يصدم منتخب مصر بسبب إصابة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف بيب ليندرز، مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول، ملابسات عودة النجم المصري محمد صلاح إلى إنجلترا، قاطعا معسكر الفراعنة بأمم إفريقيا.

وتعرض صلاح لإصابة خلال مباراة مصر وغانا، في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، وسيعود إلى الريدز غدا الأربعاء، من أجل العلاج.

وقال ليندرز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "السبب الوحيد الذي جعل فريقنا الطبي وفريقهم الطبي (منتخب مصر) يقرر عودة صلاح هو منحه أفضل فرصة ممكنة للاستعداد للنهائي".

وأضاف: "هناك تمزق في العضلة الخلفية.. سيستغرق الأمر من 3 إلى 4 أسابيع. إذا سارت الأمور بسلاسة، وتعمل الفرق الطبية معا وعلى اتصال وثيق".

وعن انتقاد صلاح في مصر، تابع ليندرز: "الشخص الذي لا يجب أن تشك أبدا في التزامه هو محمد صلاح، لم أقابل أبدا إنسانا أكثر التزاما بمسيرته الاحترافية منه".

واختتم: "أعرف أن منتخب مصر محبط من خسارة صلاح، ونحن محبطون أيضا من أجله".

وتعني تصريحات بيب ليندرز أن صلاح خارج بطولة كأس الأمم الإفريقية تماما، حيث إن النهائي سيقام يوم 11 فبراير، أي بعد 3 أسابيع تقريبا.

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