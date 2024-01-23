محافظ شمال سيناء: مصر تعمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب على غزة

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن مصر تعمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، مشددًا على أهمية تعاون جميع الأطراف والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع في الشرق الوسط.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ شمال سيناء اليوم /الثلاثاء/ وفدا من السفارة الهولندية في القاهرة برئاسة جينيرال ميرنا الملحق العسكري بالسفارة.

ورحب المحافظ - وفقا لبيان - بالوفد الهولندي على أرض المحافظة، حيث استعرض شوشة، الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي "الطريق البري والبحري عن طريق ميناء العريش والجوي عن طريق مطار العريش".

وأشار المحافظ - خلال اللقاء - إلى أن مواقف مصر ثابتة، منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي عبد الفتاح أكد ضرورة العمل على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.