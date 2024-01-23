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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الركراكي: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب لاعب الكونغو

صدى البلد

نشر أحمد حسن  تصريحات وليد الركراكي مدرب المغرب بشأن واقعة لاعب الكونغو.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" وليد الركراكي مدرب المغرب: تلقيت تهديدات بالقتل بعد واقعة لاعب الكونغو.. ونصير مزراوي قد يشارك غدًا أمام زامبيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة مهمة أم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم الثلاثاء أنه يقرر فتح تحقيق مع الاتحادين المغربي والكون الحاكم ولكن في ظل ما بعد ما يحدث من خلال المباراة المختارة.

وأضاف موقع الاتحاد القاري أن كاف لن يصدر أي تعليق حول اللعبة إلا بعد انتهاء البث.

وتعادل منتخب المغرب 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد الماضي، حيث شهدت مباراة الأبطال بين اللاعبين والجهازين الفنيين نهائي صافرة النهاية.

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