شوشة يزور الجرحى الفلسطينيين على متن السفينة "ديكسمود" الفرنسية الراسية بميناء العريش

زار محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، الجرحي الفلسطينيين، الذين يتلقون العلاج، جراء العدوان الإسرائيلي، على متن السفينة الفرنسية "ديكسمود"، والتي ترسو في ميناء العريش البحري.

وأكد المحافظ - خلال زيارته اليوم /الثلاثاء/ الجرحي الفلسطينيين على متن السفينة الفرنسية، يرافقه الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء - أن السفينة الفرنسية استقبلت منذ وصولها إلى ميناء العريش البحري في 27 نوفمبر ،الماضي عددا كبيرا من الجرحي الفلسطينيين، خاصة الأطفال، لافتا إلى قيام الفريق الطبي بالسفينة بعلاجهم وإجراء الجراحات الطبية لهم، معلنًا عن مغادرتها الميناء في 27 يناير الجاري، بعد إتمام مهمتها.

بدوره، وجه العقيد ألكسندر بلانس، قائد السفينة الفرنسية - بحسب بيان أصدرته المحافظة - الشكر للقيادة السياسية المصرية ووزارة الصحة المصرية ومحافظة شمال سيناء، على التيسيرات المقدمة أمام الطاقم الطبي لعلاج الجرحي الفلسطينيين.

وأشار إلى أن "ديكسمود" - من فئة الميسترال - وهي عبارة عن مستشفي عائم، بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، وغرفتي عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا.