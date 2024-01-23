تبرر أفعالها الإجرامية.. كاتب صحفي: إسرائيل تعيش حالة من الهذيان السياسي

علق الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال أسامة السعيد في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" إسرائيل تسعى إلى إطالة امد الحرب والعدوان على غزة وتوسيع رقعة الصراع".

وأضاف أسامة السعيد :" محاولة استفزاز مصر ومحاولة كيل الاتهامات الزائفة تجاه مصر، هي محاولة لتوسيع رقعة الصراع وإشاعة حالة من الفوضى في الإقليم، لأنهم يدركون تماما أن مصر لديها الأدوات والقدرات والتحركات والاتصالات التي تستطيع من خلالها نزع فتيل هذه الأزمة وسحب الذرائع التي تتعلل بها إسرائيل".

ولفت أن هذه المحاولات هي دعائية فارغة للتغطية على الفشل والإخفاق الذي يتتالى للقدرات العسكرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أو للقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية.

وتابع أسامة السعيد :" إسرائيل تعيش حالة من الهذيان السياسي والارتباك والفوضى وتحاول أن تبرر أفعالها الإجرامية ومحاولتها الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأي مبررات حتى وإن كانت واهية وفارغة من أي محتوى وخالية من أي مضمون.