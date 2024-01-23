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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريبات عملية لطلاب مدرسة الزراعة المطرية بمركز التنمية المستدامة بمطروح

طلاب الزراعة المطرية
طلاب الزراعة المطرية خلال التدريب

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح يستعد لتنظيم برامج تدريبية عملية لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية.

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وأضاف مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن البرامج تهدف هذه إلى تأهيل الطلاب وتمكينهم من دخول سوق العمل في مجال الزراعة المطرية، وتعريفهم بأساليب المناهج العلمية والعملية المتعلقة بهذا المجال. يقوم المركز بتدريب الطلاب على الأنشطة الزراعية المختلفة التي يدرسونها نظريا خلال العام الدراسي.


وأشار إلى أن البرامج تتضمن برامج تدريب عملي على تركيب الصوب الزراعية حيث يتم تنفيذ التدريب على مدار يومين في الأسبوع، بهدف تحسين زراعات الصوب في مدرسة الزراعة المطرية وتعزيز إنتاجيتها. ويتم العمل في تعاون وثيق مع مديرية التربية والتعليم، بهدف تعزيز جميع البرامج التعليمية المتعلقة بتحسين كفاءة الطلاب في هذا المجال. وتهدف هذه الجهود إلى تخريج متخصصين واعدين في مجال الزراعة المطرية من أول مدرسة متخصصة في هذا المجال في مصر.


يذكر أن التدريبات في منطقة البحوث التطبيقية بالقصر، تتم تحت إشراف الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، وعلى عبد الحاكم، مدير مركز التدريب، وسهير ممدوح، مديرة مدرسة الزراعة المطرية والفريق الفني المتخصص بمركز البحوث التطبيقية.

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