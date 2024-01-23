أمم إفريقيا لليد.. منتخب مصر يتقدم على أنجولا 20/13 في الشوط الأول

تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد على أنجولا بنتيجة 20/13 في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بالدور ربع النهائي من منافسات كأس الأمم الإفريقية .

ظهر منتخب مصر بشكل قوي في مواجهة أنجولا ونجح في السيطرة على الشوط الأول نتيجة تألق عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم إبراهيم المصري وعلي زين وسيف الدرع ومحمد علي وغيرهم من النجوم .

وتأهل المنتخب المصري للرجال لكرة اليد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب مصر الفوز على الكاميرون فى ختام دور المجموعات بنتيجة “35-16“ ليتصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الافتتاحية على غينيا ثم الفوز على الكونغو برازافيل وأخيرا الفوز على الكاميرون فى ختام مباريات دور المجموعات.

وتضم قائمة المنتخب المصري 20 لاعبًا، على أن يختار منهم 18 لاعب في الاجتماع الفني لكل مباراة، ويتم اختيار 16 منهم للعب قبل انطلاق المباراة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:- “كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، أحمد هشام سيسا، مازن رضا، علي زين، عبد الرحمن فيصل، حسن قداح، أحمد خيري، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وخالد وليد“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.