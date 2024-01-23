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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الجزائر تهزم الكونغو الديمقراطية 36/23 وتصعد لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لليد

صدى البلد

فاز منتخب الجزائر لكرة اليد على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36/23 في المباراة التي أقيمت بينهما في الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لليد.

نجح المنتخب الجزائري في تقديم شوط أول قوي للغاية وحقق عودة قوية بعد أن كان مغلوب في الشوط الأول 15/14
.

وبهذه النتيجة يصعد المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية ويضمن تأهله إلى بطولة العالم المقبلة.

وشهدت بطولة الأمم الإفريقية مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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