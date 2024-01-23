هل تكفي الجامعات لتأهيل الطلاب لسوق العمل؟.. خبير تعليم يجيب

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، ضرورة العمل على تطوير الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة تقدم العصر، ومجابهة التحديات المتزايدة التي تواجهها.

وأشار “شحاتة”، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلى أن أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها الجامعات المصرية اليوم، متطلبات سوق العمل المتغيرة وضرورة تأهيل الطلاب للانخراط في سوق العمل الحديث.

وأوضح أستاذ المناهج، أن تحسين جودة التعليم وتنمية مهارات الطلاب هدف رئيسي للجامعات المصرية، ومع ذلك هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على أنه يجب أن تكون الجامعات قادرة على توفير برامج دراسية تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، وتضمن هذه البرامج تعليمًا عالي الجودة في المجالات التكنولوجية والعلوم الهندسية والإدارية والتجارية والاتصالات واللغات، على أن تكون هذه البرامج محدثة بشكل دوري لمواكبة التطورات السريعة في هذه المجالات.

وأضاف استاذ المناهج أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تحسين بنيتها التحتية وتجهيزاتها لتلبية متطلبات التعليم العصري، لافتا إلى توفير الجامعات مختبرات مجهزة بأحدث التكنولوجيا ومرافق تعليمية حديثة تدعم التعلم التفاعلي والتعليم العملي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل الجامعات على توظيف أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومتميزين في مجالاتهم، الذين يمتلكون الخبرة العملية والأكاديمية اللازمة لتوجيه الطلاب وتطوير قدراتهم.

ومع دخول برامج جديدة إلى الجامعات المصرية، هل يكون ذلك كافيًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل؟

قالت الدكتورة أمل شمس الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعات المصرية تحتاج إلى تعزيز التوجيه المهني والتدريب العملي للطلاب، بالاضافة إلى تقديم الجامعات فرصًا للطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل من خلال برامج التدريب والتدريب الصيفي والتدريب المهني.

وأكدت أنه علاوة على ذلك يجب أن تعزز الجامعات التعاون مع صناعات القطاع الخاص والشركات لتوفير فرص للتدريب والتوظيف للطلاب. من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، يمكن للجامعات تحديد احتياجات سوق العمل وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع هذه الاحتياجات.

وأشارت الدكتورة أمل شمس إلى أن تطوير الجامعات المصرية يتطلب جهودًا مستمرة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والجامعات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وصناعة القطاع الخاص، و يجب أن تكون هناك استراتيجيات شاملة وتنفيذ فعال لتطوير البرامج التعليمية والبنية التحتية والتوجيه المهني لضمان تأهيل الطلاب لسوق العمل وتمكينهم من المنافسة في العصر الحديث.

