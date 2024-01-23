بعد غيابه 4 شهور.. كهربا يوجه رسالة دعم لـ الشناوي

وجه محمود كهربا لاعب الاهلي رسالة دعم إلى محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر بعد إصابته بخلع في الكتف.

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنستجرام: "ألف سلامة عليك ياخويا إن شاء الله هترجع أحسن من الأول".

أثبتت الأشعة التي تمت لحارس مصر الأول محمد الشناوى، إصابته بخلع فى الكتف، يغيب على أثرها عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، حال استكمال المشوار.



كشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب لإصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، دون أن يحدد مدة الغياب قبل إجراء الأشعة.