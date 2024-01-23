وزير البترول الأسبق: إنتاج الطاقة من محطة الضبعة يوفر الغاز لاستخدامات أخرى

كشف المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، تفاصيل بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا يعكس الرؤية الواضحة والجرأة في اتخاذ القرار.

ولفت وزير البترول الأسبق، إلى أن هناك شركات مصرية تعمل في بعض المراحل، مشيرا إلى أن الطاقة النووية لا تكون إلا في دولة قادرة على استيعابها.



وأكد أن مدينة الضبعة مخصصة للمشروعات النووية منذ 40 عاما، لافتا إلى أن المشروع من شأنه أن يزود 4.8 ألف كيلو وات مع بدء التشغيل في 2026.



وقال إن مشاكل الكهرباء في مصر يكمن في اعتمادها على مصدر واحد وهو الغاز والمازوت ويكون ضار بالبيئة أحيانا.



وأوضح أن إنتاج الطاقة من محطة الضبعة سوف يوفر الغاز لاستخدامات أخرى وهذا يمثل قيمة مضافة له، موضحا أن مصر بها طاقة شمسية ورياح والكتلة الحيوية، ويمكن استغلالها جميعا في الحصول على الطاقة.

