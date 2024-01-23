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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد احتفالات الإسماعيلية بمناسبة عيد الشرطة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات  الاحتفال الذى أقامته الوزارة ،اليوم بمحافظة الإسماعيلية، بمناسبة عيد الشرطة والذكرى السادسة لثورة 25 يناير بمحافظة الإسماعيلية وسط مشاركة نحو 30 ألف من الشباب والنشء والمواطنين من مختلف الأعمار السنية، كما افتتح الوزير -عبر تقينة الفيديو كونفرانس- جميع الاحتفالات التى تنفذها الوزارة بهذه المناسبة في نفس التوقيت في مختلف محافظات الجمهورية.

حضر الاحتفالية عدد من محافظى المحافظات المقامة بها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت تلك الاحتفاليات بتنظيم من قبل الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة.

تضمنت الاحتفالات العديد من الفقرات الرياضية والثقافية التي استمتع بها الحضور، إضافة إلى عروض فنية تعكس التراث الثقافي للبلاد، علاوة على عروض موسيقية متنوعة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لرجال الشرطة المصرية وجميع قياداتها بمناسبة عيدهم الوطنى، متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد في مهامهم الجسيمة في الدفاع عن سلامة واستقرار الأمن الداخلى للبلاد.

وأكد الوزير حرص أبناء مصر من النشء والشباب على مشاركة رجال الشرطة في عيدهم تقديراً وإعزازاً لجهودهم الحثيثة وعيونهم الساهرة حمايةً للمواطنين وضبط الأمن الداخلى، مشيراً إلى الاحتفالات الكبيرة التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المحافظين في كل ربوع الوطن لمشاركة أبناء الشرطة في عيدهم.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون في تلك الاحتفالات عن سعادتهم بالمشاركة بها، مشيدين بجهود الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار للبلاد، مقدمين الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا الحدث الناجح الذي جمع الشباب والمواطنين في مختلف المحافظات.

يأتى تنظيم وزارة الشباب والرياضة لهذه الاحتفالات في إطار تعزيز الروح الوطنية وتعميق الانتماء والولاء، والوعي الثقافي والوطني لدى الشباب ، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتعزيز دور  الشباب الإيجابي داخل المجتمع.

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