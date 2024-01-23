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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة مصر للدارتس تعود للقاهرة ببرونزية العرب

صدى البلد

عادت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر الأول لرجال الدارتس بعد المشاركة في بطولة كأس العرب الأولى للدارتس التي استضافها البحرين خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٣ من شهر يناير الجاري بمشاركة نحو تسع دول وأثر من 100 لاعب

وكان المنتخب المصري قد توج بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق كما حصل محمد غريب لاعب منتخب مصر على الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الرجال فيما استحوذت البحرين على معظم الجوائز بسبب مشاركتها بأكبر بعثة في البطولة بينما ضمت بعثة مصر أربعة  لاعبين فقط شاركوا في منافسات الفردي والزوجي والفرق  وهم : محمد زرمبة ومحمد غريب ومحمود صلاح ومحمد سمير .


ومن جانبه قال الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي للدارتس  إن البحرين نجحت في استضافة البطولة التي جاءت قوية فنيا وشهدت مشاركات عربية واسعة .


وأضاف الاتحاد العربي يضع انتظام جدول البطولات معيارا للنجاح وأيضا مشاركة الدول في المسابقات وانتشار اللعبة عربيا وهو ما يتحقق بشكل إيجابي.


وأوضح أن بعثة مصر شاركت في البطولة رغم التحديات التي واجهتها وحققت الميدالية البرونزية وكان من الممكن مضاعفة غلتها من الميداليات لولا تخفيض عدد البعثة.

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