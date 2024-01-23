"بيت روز" تعود بموسم جديد على مسرح الطليعة الأحد المقبل

يعود أبطال العرض المسرحي "بيت روز" بعد غياب للوقوف من جديد على خشبة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك في موسم جديد يبدأ من يوم الأحد المُقبل ويستمر على مدار أسبوع.



و"بيت روز" من العروض المسرحية المُتميزة التي قدمتها فرقة مسرح الطليعة، بقيادة المخرج عادل حسان، في أكثر من موسم مسرحي ناجح ولاقت على مدار عرضها حضورًا قويًا من جمهور المسرح منذ افتتاحها العام الماضي، ضمن سلسلة العروض التي أعلن عنها البيت الفني للمسرح مطلع يناير الماضي، تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد".



وتستعرض المسرحية بشكل بسيط حكايات مختلفة لأربع فتيات حول حياتهن الشخصية والمجتمعية، وإلقاء الضوء على النواحي الإنسانية والنفسية للمرأة ومأساة بعضهن في حياتهن ومعاناتهن في المجتمع،بجانب عدد من القضايا المجتمعية المهمة والمنتشرة بكثرة.



والعرض من تأليف وإخراج محمود جمال الحديني، وبطولة سالي سعيد، ونادية حسن، وسماح سليم، وهاجر حاتم، ومريم عيد، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.