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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تفجر مركبات عسكرية لجيش الاحتلال في جحر الديك

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الثلاثاء، تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.

أمس، أعلنت كتائب القسام، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.

كتائب القسام القسام حماس المقاومة الفلسطينية

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