عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

أنغام
أنغام

شاركت الفنانة أنغام، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حضورها حفل joy awards. 

txt

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

txt

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

وتألقت أنغام، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب من دار الأزياء Saint laurent، وبلغ سعره 152 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أنغام، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت أنغام، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور أنغام

أنغام صور انغام سعر فستان أنغام اطلالات انغام joy awards 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

شاهد .. مقطورة تصطدم بعدد من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

موضوعات متعلقة

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

بالبيجامة.. زينة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بالنعناع؟

بنطال غريب.. سميرة سعيد تفاجئ متابعيها | شاهد

فستان جريء.. سمر يسري تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

الكابلز يخطفون الأنظار في حفل joy awards | شاهد

ترشيحاتنا

يفيد بإيه.. تعرف على أحدث دواوين الشاعرة أميرة البيلي في معرض الكتاب

اخبار مصر| السيسي: اليوم نكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلم طالما راود المصريين

السعودية: نرفض ربط الحرب على غزة بذريعة الدفاع عن النفس

رسميًا .. 4 مواجهات نارية في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

احجز من بيتك|السكة الحديد توفر عدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوطها

الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء النزاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

ضحية جديدة.. تعليق صادم من العجوز البريطانية بشأن زوجها المصري محمد إبراهيم

هيحصل إيه لو بتحب الفلفل الأسود على الأكل يوميا.. حقائق مذهلة

قبل زيارتها للعوضي في المستشفى| مجوهرات ياسمين عبد العزيز تثير الجدل| شاهد

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ