تصميم جريء وسعر صادم| لن تتخيل ثمن فستان أنغام | شاهد

شاركت الفنانة أنغام، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام خلال حضورها حفل joy awards.

وتألقت أنغام، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب من دار الأزياء Saint laurent، وبلغ سعره 152 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أنغام، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أنغام، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور أنغام