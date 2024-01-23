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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب تطلق برنامج تأهيل أخصائي التغذية الرياضية

صدى البلد

أطلقت الإدارة المركزية للطب الرياضي اليوم /الثلاثاء/ برنامج تأهيل أخصائي التغذية الرياضية وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وبالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا لتفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. 


وذكرت وزارة الشباب والرياضة - في بيان اليوم - أن الدورة تعد إحدى برامج عمل المشروع القومي لإعداد التخصصات العاملة في مجال الطب الرياضي لإعداد أخصائي التغذية الرياضية للاستعانة بهم في المنتخبات القومية للاتحادات المختلفة ومشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة، مثل المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية كابيتانو مصر. 


ويقام البرنامج خلال الفترة من ٢٣ - ٢٨ يناير الجاري، بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، بحضور ٤٠ دارسا ودارسة من المتدربين من جميع محافظات مصر، لإعدادهم من خلال الاستعانة بنخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال التغذية الرياضية.

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