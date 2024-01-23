لغز كبير| تصريحات نارية من حازم إمام عقب تأهل المنتخب لثمن نهائي أمم إفريقيا

وصف حازم إمام رئيس بعثة مصر في كأس أمم أفريقيا، الهشاشة الدفاعية للمنتخب الوطني، بـ"اللغز الكبير" بعد تلقيه 6 أهداف في 3 مباريات، وذلك في أسوأ سجل دفاعي له في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات الأفريقي.

وتعادلت مصر في النسخة المقامة في كوت ديفوار 3 مرات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2، لتستقبل بذلك 6 أهداف، أي مجموع ما تلقته في جميع مبارياتها خلال النسخ الثلاث الماضية أعوام 2017 (3 أهداف حيث حلت وصيفة) و2019 (هدف واحد وخرجت من ثمن النهائي) و2021 (هدفان وحلت وصيفة).

وقال إمام، الفائز بالبطولة عام 1998، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "حقيقة، لا أعلم سبب المشكلة. هناك لغز غريب جدا".

وتابع: "اللاعبون في قمة التركيز لكن هناك شيئا غير طبيعي والمدرب سيعمل على إصلاحه، ربما يكون إرهاق أو تعب أو تركيز زائد عن اللزوم من اللاعبين".

وأشار: "اللاعبون أمام مسؤولية كبيرة جدا وكانوا خائفين أن يخرجوا من دور المجموعات، وهناك بعض الأخطاء التي يمكن أن نستفيد منها لتحسين أدائنا، الأهم أيضا أننا نقوم بردة فعل قوية بعد تلقي الأهداف. فعلنا ذلك 3 مرات وأعتقد أن القادم أفضل".

