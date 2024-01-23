تعرف على سبب عدم إعطاء مصطفي محمد إنذارا بعد خلع قميصه

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا خبر عدم إعطاء مصطفي محمد إنذار بعد خلع قميصه باحراز الهدف الثاني.

وقد يعود سبب عدم إشهار البطاقة الصفراء في وجه مصطفى محمد من قبل حكم اللقاء، إلى انشغال الأخير باتخاذ قرار حول صحة الهدف من عدمه، خاصة أن غرفة تقنية الفيديو المساعد "الڤار" تحدثت مع الحكم عقب الهدف وطالبته بمشاهدته وهو ما تم بالفعل.

إلا أنه بعدها أقر بصحته، ويبدو إنه تناسى بعد ذلك أن يمنح مصطفى محمد بطاقة صفراء، بحسب تقرير "كاف"، ما يصب في مصلحة اللاعب بالتأكيد حتى لا يصبح مهدداً بالغياب عن مصر في أي لقاء هام، خاصة بعدما ضمن الفراعنة الصعود إلى الأدوار الإقصائية.



تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين فيالجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس.، وتعادل محمود حسن تريزيجيه فيالدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأسالأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.