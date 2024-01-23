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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأهالي الطور وأبورديس.....

محافظ جنوب سيناء يصدق على 16 قرارا للتصالح في مخالفات البناء

صدى البلد

صدق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، على 16 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء، ومدينة أبورديس "نموذج 10".


وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، أن المحافظ صدق على 3 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء نموزج " 10 " وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 553 قرارا.


كما صدق المحافظ على 13 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة أبورديس "نموذج 10" وذلك خلال عرض سامح المتولي رئيس مدينة أبورديس، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 199 قرارا .


وأوضح البيان أنه تم التصديق على حالات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.


ووجه المحافظ بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
 

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