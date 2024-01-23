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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: الصبة الخرسانية لمحطة الضبعة النووية حدث استثنائي

صدى البلد

أكدت وفاء علي أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن مصر أدركت أن أمن الطاقة يرتبط بالأمن القومي، مضيفة:" محطة الضبعة النوويةهي الحلم النووي التي وصلت له مصر".

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رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: محطة الضبعة النووية تحقق تنمية اقتصادية وتكنولوجية

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حماة الوطن بمطروح: محطة الضبعة تدخلنا عصر التكنولوجيا النووية وتعزز قدراتنا الصناعية

وقالت وفاء علي في مداخلة هاتفية على “ إكسترا نيوز” : نشهد اليوم حدث استثنائي غير مسبوق بعد الصبة الخرسانية داخل محطة الضبعة".

أضافت وفاء علي :"لا شك أن محطة الضبعة الدولية التي تمثل لنا بعد مارثون من المفاوضات دام أكثر من نصف قرن دخولنا نادي الكبار للطاقة، وهو الحلم النووي الذي وصلت إليه مصر".

 

وأشارت إلى أن الدولة المصرية أدركت مبكرا أن أمن الطاقة يشكل ارتباطا حقيقيا بالأمن القومي، وتوصل الموارد الطبيعية لاستهداف المزيج الأمثل للطاقة التي نحاول الوصول باستراتيجيتنا المختلفة وندعمها بمحطات العملاقة للطاقة النووية السلمية. 

وتابعت الدكتور وفاء علي "أننا استقرأنا المستقبل مبكرا وعززنا دورنا المحوري في توليد الطاقة، بالإضافة إلي جهودنا الحثيثة في مواجهة ومعالجة مشكلات التغيرات المناخية، لأن محطة الطاقة النووية تلعب  دور جوهري وأحد الحلول الأساسية في مشكلة التغيرات المناخية، والانبعاثات الكربونية، وتجنبها وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري".

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