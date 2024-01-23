بني سويف .. حصر الحرفيين للانضمام لمنصة " آيادي مصر" لتسويق المنتجات

أكد نائب محافظ بني سويف بلال حبش أن المحافظة تعمل على حصر الحرفيين المستعدين للانضمام لمنصة " أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية وذلك ليتم استقبال فرق تصوير من المنصة في أسرع وقت لتصوير منتجات الحرفيين وفتح حسابات لهم على المنصة بهدف الاستفادة من الحصول على خدمات بيع وترويج منتجاتهم من خلال تلك المنصة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الإلكترونية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بلال حبش مع عدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية لتعزيز ودعم قطاع الصناعات الحرفية بالمحافظة وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، بحضور الدكتور حسين محمد أحمد مدير الصناعات الحرفية بديوان عام المحافظة، ومسئولي القطاع بالوحدات المحلية وذلك بناء على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وقال نائب المحافظ إنه تم التأكيد على توفير وسائل عدة لدعم وتمويل تلك المشروعات من خلال عدد من القنوات التي توفرها الدولة ومنها إدارة تنمية القرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الصناعات الحرفية بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهات التي تعمل على تهيئة المناخ المناسب لتدريب وتأهيل أصحاب تلك الحرف لسوق العمل.

واستمع نائب المحافظ لأراء ومقترحات الحضور في تنمية ودفع وتيرة العمل في قطاع الصناعات الحرفية، وأجاب على تساؤلاتهم واستفساراتهم في هذا الشأن، مؤكدا اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بتطوير القطاع من خلال إطلاق وزارة التنمية المحلية لمشروع "أيادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.