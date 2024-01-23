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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يواصل تدريباته استعدادا للبنك الأهلي واجتماعات مكثفة مع اللاعبين

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الثالثة من كأس الرابطة والمقرر لها الجمعة المقبل على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر. 


وحرص محمد عودة المدير الفني على عقد عدة جلسات فردية وجماعية مع أفراد الجهاز الفني واللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية والتأكيد على تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة. 


ويؤدي الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق إلى أفضل مستوى بدني وفني ممكن خلال الفترة الحالية. 


وأبدى المدير الفني سعادته بالتزام اللاعبين مؤكدا ثقته في الجميع لاستعادة النتائج الجيدة في ظل دعم كامل من مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة.

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