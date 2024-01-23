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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. الكشف عن آلية تواصل قادة حماس رغم المطاردة الإسرائيلية

يحيي السنوار
يحيي السنوار

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلا عن مصادر فلسطينية، عن نظام الاتصالات الذي يستخدمه قادة ومسئولو حركة حماس الفلسطينية لتبادل الرسائل في تحت الأرض في غزة دون أن يتم اكتشافهم.

وأوضحت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلاً عن مصادر قريبة من قيادة الحركة، أن حماس وجناحها العسكري، كتائب القسام، يعتمدان منذ عام 2009 على شبكة اتصالات أرضية تم تطويرها في البداية من قبل مهندسي القسام وتم تطويرها على مر السنين مع التكنولوجيا المهربة من الخارج.

وبحسب ما ورد، تم تركيب لوحات المفاتيح الكهربائية تحت الأرض وربطها بالخطوط الأرضية القديمة فوق الأرض.

وأوضحت “الشرق الأوسط”، نقلا عن مصادر فلسطينية، أن إسرائيل على علم بالنظام منذ سنوات، وحاولت اختراقه أو تدميره عدة مرات.

وقالت المصادر، إن الشبكة كانت لا تزال تعمل عند اندلاع الحرب، وكانت تستخدم لمناقشة تفاصيل هدنة نوفمبر مع إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن، وتم تكليف بعض الأشخاص بالتواصل مع قيادة المجموعة في الخارج، ونقل القرارات المتخذة في غزة من خلال استخدام البرامج المشفرة.

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وبعد إبرام الهدنة وبسبب قصف جيش الاحتلال علي غزة، ذكرت المصادر، أن قيادة حماس اضطرت إلى اللجوء إلى أسلوب أكثر بدائية في الاتصالات، من خلال تبادل الرسائل المكتوبة على قطع من الورق يحملها أعضاء حماس ومساعدوها.

ويستخدم نفس الأسلوب لنقل الرسائل إلى من هم على اتصال بالقيادة في الخارج. لكن المصادر تقول إن الأخير لا يحق له اتخاذ قرارات دون موافقة المستوى الأعلى داخل القطاع، وخاصة يحيى السنوار.

حماس غزة كتائب القسام يحيى السنوار

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