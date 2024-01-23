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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب اليد يفوز على أنجولا 37-25 ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا

صدى البلد

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى دور نصف النهائي ببطولة أفريقيا لكرة اليد "رجال" التي تستضيفها مصر حاليًا داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر يناير الجاري.

جاء ذلك عقب فوز المنتخب الوطني "حامل اللقب" على نظيره الأنجولي بنتيجة 37-25 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، في بالدور الربع النهائي.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الوطني بنتيجة 20-13، وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الوطني تقدمه لينجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 37-25.

وحصل أحمد عادل، لاعب المنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.

وضمن بذلك المنتخب الوطني على الأقل التأهل إلى بطولة العالم، حيث تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
 

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