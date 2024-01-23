أحمد عادل لاعب منتخب اليد: أهدي الفوز للجمهور.. وهدفنا التتويج بلقب البطولة الأفريقية

علق أحمد عادل لاعب المنتخب المصري الأول لكرة اليد، على تأهل المنتخب إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وحصد أحمد عادل جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في ربع النهائي والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة. “37-25“.

وقال عادل: “أشكر جميع لاعبي المنتخب المصري، كما أهدي هذا الفوز للجمهور الذي يقدم لنا الدعم والمساندة والتحفيز طوال منافسات البطولة، كما أن جائزة أفضل لاعب جاءت بمساعدة زملائي في الفريق“.

وأضاف: “منتخب أنجولا قدم أداء جيدا ومميزا وأتمنى التوفيق لهم في القادم، كما أن المنتخب المصري قدم أداء جيدا وبالتأكيد كان هناك بعض الأخطاء ولكن سنعمل على تصحيحها“.

واختتم لاعب المنتخب المصري حديثه قائلًا: “سنبذل قصارى جهدنا وسنركز على مباراة نصف النهائي أمام المنتخب التونسي وسنبدأ الاستعداد والتجهيز الجيد للمباراة لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي ومن ثم التتويج باللقب“.