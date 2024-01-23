البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك يزور القاهرة اليوم.

وقال كيربي إن ماكغورك في المنطقة للتركيز على التوصل لاتفاق آخر بشأن الرهائن وهدنة إنسانية.

ولم يؤكد كيربي إجراء مباحثات بشأن الإفراج عن المحتجزين، قائلاً: لا نؤكد أو ننفي العمل على "صفقة أسرى" لكن مبعوثنا ماكجورك في مصر ضمن جولة شرق أوسطية.

ودعم كيربي، هدنة إنسانية طويلة الأمد في غزة لكنه يرفض وقف النار.

وأكد أن هناك مناقشات جادة بشأن "ملف الأسرى" ولا علم لدي بوقت محدد للإعلان عن صفقة جديدة.