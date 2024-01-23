عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك يزور القاهرة اليوم.

وقال كيربي إن ماكغورك في المنطقة للتركيز على التوصل لاتفاق آخر بشأن الرهائن وهدنة إنسانية.

ولم يؤكد كيربي إجراء مباحثات بشأن الإفراج عن المحتجزين، قائلاً: لا نؤكد أو ننفي العمل على "صفقة أسرى" لكن مبعوثنا ماكجورك في مصر ضمن جولة شرق أوسطية.

ودعم كيربي، هدنة إنسانية طويلة الأمد في غزة لكنه يرفض وقف النار.

وأكد أن هناك مناقشات جادة بشأن "ملف الأسرى" ولا علم لدي بوقت محدد للإعلان عن صفقة جديدة. 

الأوسط المبعوث الأميركي القاهرة اليوم الأمن القومي الافراح المحتجزين بريت ماكغورك هدنة انسانية جولة شرق أوسطية جون كيربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شاهد.. مقطورة تدهس عددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة

بعد دعوة السكان للنزوح إليها.. الاحتلال يحاصر منطقة المواصي بخان يونس

مـ.قتل سبعة في ضربات صاروخية روسية على مدن أوكرانية

سرايا القدس: استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بمحافظة خان يونس

المتحدث باسم الاحتلال يكشف تفاصيل جهود صفقة التبادل الجديدة للأسرى

مفوض الأونروا: الأطقم الطبية والمرضى والنازحون محاصرون في المستشفيات بخان يونس

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل شريك رئيسي للمجموعات الإرهابية

قصف جوي يستهدف المعهد المهني في مديرية الصومعة باليمن

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

المدير الفني لمنتخب اليد: نسعى للأفضل وهدفنا حصد اللقب الإفريقي

الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاته.. ما هو مرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي؟

يفيد البشر.. سر غير متوقع وراء هز الكلاب لذيولها

بعد تكريمها بحفل joy awards.. أصالة: تعلّمت من جديد في الرياض |صور

مسافر بريطاني ينقذ طائرة قبل إقلاعها بمطار مانشستر.. اعرف القصة

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ