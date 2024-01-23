الأمن القومي الأمريكي: شكل غزة في المستقبل لن يشمل وجود قادة حماس

أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي، أنه مهما يكن شكل قطاع غزة في المستقبل فلن يشمل أبدا وجود قادة حماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال كيربي:" واشنطن ستدعم حتما وقفا إنسانيا أطول في غزة"، مضيفا:" يوما مروعا لإسرائيل لعدد الجنود القتلى في غزة".

وأضاف كيربي:" نقوم بعمليات اعتراض لتدفق الأسلحة من إيران للحوثيين والضربات التي قمنا بها تهدف لتعطيل وإضعاف قدرات الحوثيين ".

وتابع كيربي:" لم نر حزب الله اللبناني يتقدم لمساعدة حماس ونرغب في تخفيف التوتر ولم نشهد توجيهات إيرانية لمساعدة حماس".