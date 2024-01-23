لأول مرة في تاريخها.. فلسطين تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على هونج كونج بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا 2023.

وصعد المنتخب الفلسطيني إلى دور الـ16بكأس آسيا بعد ضمان تأهله كأفضل ثالث عن مجموعته بعد نجاحه في حصد 4 نقاط.

افتتح التسجيل للمنتخب الفلسطيني عدى دباغ في الدقيقة 12 قبل أن يضيف زيد قنبر الهدف الثاني في الدقيقة 49 واختتم أهداف فلسطين عدى دباغ في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الإيراني المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما جاء المنتخب الإماراتي فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ليضمن التأهل كوصيف، وفلسطين في المركز الثالث بذات الرصيد، وحل هونج كونج ثالثاً بدون نقاط.

كأس آسيا.. تشكيل فلسطين ضد هونج كونج

- حراسة المرمى: رامي حمادة.

- خط الدفاع: مصعب البطاط، ميلاد نيرمانيني، صالح، خليل.

- خط الوسط : تامر صيام، عدي خروب، عميد محاجنة، محمود أبو وردة.

- خط الهجوم: زيد فنتر، عدي داباغ.

كأس آسيا.. تشكيل هونج كونج ضد فلسطين

حراسة المرمى: كا وينج تسي

خط الدفاع: شينيتشي تشان – أوليفر جيربيج – فاس نونيز – يوري تسي نام

خط الوسط: تان شون لوك مارك – وو تشون مينج – مايكل أوديبولوزور – فيليب تشان – إيفرتون كامارجو.

خط الهجوم: مات أنور.