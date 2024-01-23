برلماني: مشروع الضبعة النووي رسالة للعالم بقدرتنا على صناعة المستحيل

أشاد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب ببدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن هذا المشروع سحمل الخير للشعب المصري بأكمله، فضلا عن أن الطاقة النووية أصبحت من أهم سبل الحصول على طاقة نظيفة بأقل تكلفة وبدون أن توثر سلبا على البيئة وذلك في جميع الدول المتقدمة.

واضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات المصرية الروسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أفضل مستوايتها، كما أنه من أهداف محطة الضبعة النووية هو خفض تكلفة إنتاج الكهرباء فى مصر ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة 2030 لتنويع مصادر الطاقة الخاصة بينا والتصدير إلى الدولة العربية والإفريقية.

أوضح أن إنجاز مشروع الضبعة النووي في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة ملحمة مصرية غير مسبوقة، وتؤكد على أن استكمال مشروع الضبعة النووي رسالة للعالم بقدرة المصريين على صناعة المستحيل في كافة المجالات، مشيدا بحديث الرئيس السيسي الذي أكد أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر له.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على إدراج الطاقة النووية ضمن الطاقة الخضراء باستراتيجية 2030، نظرا لانها تحافظ على البيئة و تحقق صفر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن القيادة السياسية ستظل مصر دائما سباقة فى إتخاذ القرارات التي تصب فى مصلحة المواطن المصري والقارة الأفريقية